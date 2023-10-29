Через негоду постраждали двоє людей на Харківщині

У Харківській області минулої доби, 28 жовтня, постраждали двоє цивільних через падіння дерев. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Через негоду за минулу добу в Харківській області в межах населених пунктів сильним вітром повалено щонайменше 17 дерев, пошкоджено автомобілі», — написав він.



За його словами, вітром пошкоджено дахи трьох багатоповерхових будинків. Також постраждала будівля поліклініки у Харкові.



Також Синєгубов розповів, що отримали травми та були госпіталізовані 2 особи.



Нагадаємо, через наслідки негоди зі шквальним вітром у Києві вже загинуло двоє людей — чоловіки віком 65 та 35 років, семеро мешканців столиці отримали травми та переломи.