Через негоду постраждали двоє людей на Харківщині

У Харківській області минулої доби, 28 жовтня, постраждали двоє цивільних через падіння дерев. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Через негоду за минулу добу в Харківській області в межах населених пунктів сильним вітром повалено щонайменше 17 дерев, пошкоджено автомобілі», — написав він.
За його словами, вітром пошкоджено дахи трьох багатоповерхових будинків. Також постраждала будівля поліклініки у Харкові.
Також Синєгубов розповів, що отримали травми та були госпіталізовані 2 особи.
Нагадаємо, через наслідки негоди зі шквальним вітром у Києві вже загинуло двоє людей — чоловіки віком 65 та 35 років, семеро мешканців столиці отримали травми та переломи.