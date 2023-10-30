Окупанти за добу близько 45 разів масово обстріляли Авдіївську громаду

Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївську громаду Донецької області. Протягом доби інформації про загиблих та поранених не надходило. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі програми «Суспільне. Спротив».



За його словами, за минулу добу відбулося близько 45 масованих обстрілів по громаді.



«Гатять зі ствольної артилерії, РСЗВ, також КАБами кидають. Трошки менше, ніж було тиждень тому — за минулу добу вісім авіабомбових ударів по місту відбулось», — зазначив він.



Барабаш уточнив, що наразі в місті проживає 1589 людей.