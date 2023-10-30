Под Бахмутом враг перешел к активным действиям — Сырский

В районе Бахмута противник значительно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям. Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«На востоке обстановка остается сложной. Враг не оставляет попыток добиться успехов и ежедневно атакует наши позиции. В районе Бахмута противник значительно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям», — сказал Сырский.



Он отметил, что россияне пытаются там остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках использует штурмовые группы из состава отрядов «Шторм Z».



«Действия противника поддерживаются плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе. Вместе с тем, благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей», — подчеркнул генерал-полковник Сырский.



Командующий также сообщил, что провел работу с командирами воинских частей, которые действуют на направлениях сосредоточения основных усилий противника, для того, чтобы оперативно реагировать на действия противника и выработать эффективные способы борьбы с ними.



«После детального рассмотрения особенностей характера и способа действий врага мы обсудили все возможные пути применения наших войск. Спланировали дальнейшую работу. Конечно, можно планировать какие-либо действия, но их эффективность зависит прежде всего от мужества и стойкости наших воинов, уровня их профессиональной подготовки. Поэтому всегда на первое место ставлю моральную составляющую и готовность наших военнослужащих выполнять поставленные задачи», — отметил Сырский.



Он также добавил, что вооруженные силы постоянно планируют проведение активных действий и освобождение оккупированных территорий, именно поэтому победа будет за Украиной.



Напомним, что Институт изучения войны писал ранее, что украинские войска продвинулись под Бахмутом на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.