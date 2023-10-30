Украинские войска продвинулись под Бахмутом — ISW

Украинские войска продвинулись под Бахмутом на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе. Об этом в своем отчете сообщает Институт изучения войны.



По данным американских аналитиков, кадры геолокации опубликованные 29 октября показывают, что украинские войска продвинулись через железнодорожную линию к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).



В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжили штурмовые действия южнее Бахмута и продолжили наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении.



Напомним, украинские войска также незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области и на западе Запорожской области.