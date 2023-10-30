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Під Бахмутом ворог перейшов до активних дій — Сирський

30 жовтня 2023, 13:10

Під Бахмутом ворог перейшов до активних дій — Сирський

У районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій. Про це заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«На сході ситуація залишається складною. Ворог не залишає спроб досягти успіхів і щодня атакує наші позиції. У районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій», — сказав Сирський.

Він зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ та відновити втрачене становище, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках використовує штурмові групи зі складу загонів «Шторм Z».

«Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним та злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставленої мети», — підкреслив генерал-полковник Сирський.

Командувач також повідомив, що провів роботу з командирами військових частин, які діють на напрямках зосередження основних зусиль РФ, для того, щоб оперативно реагувати на дії окупанта та виробити ефективні засоби боротьби з ними.

«Після детального розгляду особливостей характеру та способу дій ворога ми обговорили усі можливі шляхи застосування наших військ. Спланували подальшу роботу. Звичайно, можна планувати будь-які дії, але їхня ефективність залежить насамперед від мужності та стійкості наших воїнів, рівня їхньої професійної підготовки. Тому завжди на перше місце ставлю моральну складову та готовність наших військовослужбовців виконувати поставлені завдання», - зазначив Сирський.

Він також додав, що збройні сили постійно планують проведення активних дій та визволення окупованих територій, саме тому перемога буде за Україною.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни писав раніше, що українські війська просунулися під Бахмутом на тлі наступальних операцій у цьому районі.

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