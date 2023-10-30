КНДР поставила России советские гаубицы из 1960-х — эксперт BILD

Гаубицы из КНДР 1960-х годов. Фото: Twitter (X)

Российская армия получила от КНДР старую военную технику, которая им необходима для продолжения обстрелов ВСУ. Об этом сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.



Он прокомментировал видео со станции Шимановская Амурской области, где на открытых платформах с востока на запад везут советские 122-мм гаубицы Д-30.



Их производили в СССР с начала 1960-х годов. Сейчас на вооружении ВС РФ стоят более современные орудия Д-30А, но на записи видны именно оригинальные гаубицы полувековой давности.



Это значит, что их поставили из запасов КНДР. Ранее Пхеньян уже передал Москве более 300 000 артиллерийских боеприпасов времён СССР.



Напомним, что согласно информации министерства обороны Великобритании, почти наверняка северокорейские боеприпасы уже достигли складов на западе России, которые снабжают российские военные операции на Украине.