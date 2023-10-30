Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

КНДР поставила России советские гаубицы из 1960-х — эксперт BILD

30 октября 2023, 16:06

КНДР поставила России советские гаубицы из 1960-х — эксперт BILD

Гаубицы из КНДР 1960-х годов. Фото: Twitter (X) Гаубицы из КНДР 1960-х годов. Фото: Twitter (X)

Российская армия получила от КНДР старую военную технику, которая им необходима для продолжения обстрелов ВСУ. Об этом сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Он прокомментировал видео со станции Шимановская Амурской области, где на открытых платформах с востока на запад везут советские 122-мм гаубицы Д-30.

Их производили в СССР с начала 1960-х годов. Сейчас на вооружении ВС РФ стоят более современные орудия Д-30А, но на записи видны именно оригинальные гаубицы полувековой давности.


Это значит, что их поставили из запасов КНДР. Ранее Пхеньян уже передал Москве более 300 000 артиллерийских боеприпасов времён СССР.

Напомним, что согласно информации министерства обороны Великобритании, почти наверняка северокорейские боеприпасы уже достигли складов на западе России, которые снабжают российские военные операции на Украине. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
КНДР
Прочее
Боеприпасы гаубицы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:20
В Донецкой и еще в 13 областях Украины запретили ходить в лес
17:27
Прокуратура начала расследование убийства семьи в оккупированной Волновахе
16:58
В РФ в очередной раз заговорили о переговорах по Украине
16:58
Родился в Торецке, но перешел на сторону оккупантов. В Донецке погиб боевик «ДНР»
16:10
Стали известны подробности расстрела семьи в оккупированной Волновахе
15:35
В Херсоне под обстрел оккупантов попала маршрутка, есть пострадавшие — ОВА
15:05
В Запорожье ракетным ударом россиян разрушен объект социальной инфраструктуры — ОВА
13:45
Захватчики передали оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное под контроль Татарстана
11:59
В СтратКоме ВСУ подтвердили поражение объекта системы ПВО оккупантов в Крыму
09:52
В аннексированном Крыму ранены 17 российских военных после ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО РФ
01:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 октября
16:39
В оккупированной Волновахе убиты девять человек, среди них — дети
10:12
В РФ сообщили об атаке 36 БПЛА в Крыму
01:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 октября
22:55
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
16:50
В Святогорске снова будут зимовать без центрального отопления: для горожан готовят временный приют
16:02
Оккупанты жалуются на провальные темпы паспортизации на захваченных территориях: в ЦНС рассказали причины
15:53
Со стороны РФ границу в Сумской области ежедневно пересекают около сотни украинцев
15:26
Начались испытания украинского дрона-разминовщика — Федоров
15:13
Оккупанты незаконно отбирают жилье у украинцев в захваченном Мариуполе — горсовет
все новости
18:20
В Донецкой и еще в 13 областях Украины запретили ходить в лес
17:53
«Шахтер» стал первым полуфиналистом Кубка Украины
17:27
Прокуратура начала расследование убийства семьи в оккупированной Волновахе
16:58
В РФ в очередной раз заговорили о переговорах по Украине
16:58
Родился в Торецке, но перешел на сторону оккупантов. В Донецке погиб боевик «ДНР»
16:50
У орала всегда должен стоять хорошо смазанный пулемет — Данилов
16:10
Армия РФ ударила по кладбищу в Херсонской области: есть жертвы
16:10
Стали известны подробности расстрела семьи в оккупированной Волновахе
16:06
КНДР поставила России советские гаубицы из 1960-х — эксперт BILD
15:54
Оккупанты готовят новую волну штурмов на Авдеевку: подтягивают технику и опрокидывают личный состав
15:35
В Херсоне под обстрел оккупантов попала маршрутка, есть пострадавшие — ОВА
15:05
В Запорожье ракетным ударом россиян разрушен объект социальной инфраструктуры — ОВА
14:46
В Мирнограде погиб ребенок в результате ДТП
14:44
В Бериславе пропало электроснабжение
14:09
Чехия поддерживает реформы в ООН — президент Павел
13:45
Захватчики передали оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное под контроль Татарстана
13:22
Минимум 510 детей убила Россия с начала полномасштабного вторжения — Офис генпрокурора
13:10
Под Бахмутом враг перешел к активным действиям — Сырский
12:45
Оккупанты разместили ПВО на территории нефтебазы в Феодосии
12:05
Большинство украинцев против проведения выборов во время войны — КМИС
все новости
ВИДЕО
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ► Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
27 октября, 22:55
Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть еще троих детей
21 октября, 13:45
Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных
20 октября, 21:03
Столб дыма в Донецке. Фото: соцсети Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
20 октября, 13:09
Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ► Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ►
19 октября, 19:40
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама