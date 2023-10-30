КНДР поставила Росії радянські гаубиці з 1960-х — експерт BILD

Гаубиці із КНДР 1960-х років. Фото: Twitter (X)

Російська армія отримала від КНДР стару військову техніку, яка їм потрібна для продовження обстрілів ЗСУ. Про це повідомляє військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.



Він прокоментував відео зі станції Шиманівської Амурської області, де на відкритих платформах зі сходу на захід везуть радянські 122-мм гаубиці Д-30.



Їх виробляли у СРСР початку 1960-х років. Зараз на озброєнні ЗС РФ стоять сучасніші знаряддя Д-30А, але на записі видно саме оригінальні гаубиці півстолітньої давності.



Це означає, що їх поставили із запасів КНДР. Раніше Пхеньян вже передав Москві понад 300 тисяч артилерійських боєприпасів часів СРСР.



Нагадаємо, що згідно з інформацією міністерства оборони Великобританії, майже, напевно, північнокорейські боєприпаси вже досягли складів на заході Росії, які забезпечують російські військові операції в Україні.