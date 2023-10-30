Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

КНДР поставила Росії радянські гаубиці з 1960-х — експерт BILD

30 жовтня 2023, 16:06

КНДР поставила Росії радянські гаубиці з 1960-х — експерт BILD

Гаубиці із КНДР 1960-х років. Фото: Twitter (X) Гаубиці із КНДР 1960-х років. Фото: Twitter (X)

Російська армія отримала від КНДР стару військову техніку, яка їм потрібна для продовження обстрілів ЗСУ. Про це повідомляє військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Він прокоментував відео зі станції Шиманівської Амурської області, де на відкритих платформах зі сходу на захід везуть радянські 122-мм гаубиці Д-30.

Їх виробляли у СРСР початку 1960-х років. Зараз на озброєнні ЗС РФ стоять сучасніші знаряддя Д-30А, але на записі видно саме оригінальні гаубиці півстолітньої давності.


Це означає, що їх поставили із запасів КНДР. Раніше Пхеньян вже передав Москві понад 300 тисяч артилерійських боєприпасів часів СРСР.

Нагадаємо, що згідно з інформацією міністерства оборони Великобританії, майже, напевно, північнокорейські боєприпаси вже досягли складів на заході Росії, які забезпечують російські військові операції в Україні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
КНДР
Інше
боєприпаси гаубиці

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:20
У Донецькій та ще у 13 областях України заборонили ходити до лісу
17:27
Прокуратура розпочала розслідування вбивства сім'ї в окупованій Волновасі
16:58
У РФ вкотре заговорили про переговори щодо України
16:58
Народився у Торецьку, але перейшов на бік окупантів. У Донецьку загинув бойовик «ДНР»
16:09
Стали відомі подробиці розстрілу сім'ї в окупованій Волновасі
15:35
У Херсоні під обстріл окупантів потрапила маршрутка, є постраждалі — ОВА
15:05
У Запоріжжі ракетним ударом росіян зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури — ОВА
13:45
Загарбники передали окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне під контроль Татарстану
11:59
У Страткомі ЗСУ підтвердили ураження об`єкта системи ППО окупантів у Криму
09:52
В анексованому Криму поранено 17 російських військових після нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО РФ
01:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 жовтня
16:39
В окупованій Волновасі вбито дев'ять осіб, серед них — діти
10:12
У РФ повідомили про атаку 36 БПЛА в Криму
01:08
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 жовтня
22:55
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
16:50
У Святогірську знову зимуватимуть без центрального опалення: для городян готують тимчасовий притулок
16:02
Окупанти скаржаться на провальні темпи паспортизації на захоплених територіях: у ЦНС розповіли причини
15:53
З боку РФ кордон у Сумській області щодня перетинають близько сотні українців
15:26
Почалися випробування українського дрона-розмінувальника — Федоров
15:13
Окупанти незаконно відбирають житло в українців у захопленому Маріуполі — міськрада
усі новини
18:51
Назвали місце, де відбудеться прощання із Сергієм Сивохо
18:20
У Донецькій та ще у 13 областях України заборонили ходити до лісу
17:53
«Шахтар» став першим півфіналістом Кубка України
17:27
Прокуратура розпочала розслідування вбивства сім'ї в окупованій Волновасі
16:58
У РФ вкотре заговорили про переговори щодо України
16:58
Народився у Торецьку, але перейшов на бік окупантів. У Донецьку загинув бойовик «ДНР»
16:50
Біля орала завжди має стояти гарно змащений кулемет — Данілов
16:10
Армія РФ ударила по цвинтарі на Херсонщині: є жертви
16:09
Стали відомі подробиці розстрілу сім'ї в окупованій Волновасі
16:06
КНДР поставила Росії радянські гаубиці з 1960-х — експерт BILD
15:54
Окупанти готують нову хвилю штурмів на Авдіївку: підтягують техніку та перекидають особовий склад
15:35
У Херсоні під обстріл окупантів потрапила маршрутка, є постраждалі — ОВА
15:05
У Запоріжжі ракетним ударом росіян зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури — ОВА
14:46
У Мирнограді загинула дитина внаслідок ДТП
14:44
У Бериславі зникло електропостачання
14:09
Чехія підтримує реформи в ООН — президент Павел
13:45
Загарбники передали окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне під контроль Татарстану
13:20
Щонайменше 510 дітей убила Росія з початку повномасштабного вторгнення — Офіс генпрокурора
13:10
Під Бахмутом ворог перейшов до активних дій — Сирський
12:45
Окупанти розмістили ППО на території нафтобази у Феодосії
усі новини
ВІДЕО
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ► Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
27 жовтня, 22:55
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама