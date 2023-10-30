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Для учебных автомобилей в Украине ввели новое обозначение

30 октября 2023, 21:34

Для учебных автомобилей в Украине ввели новое обозначение

В Украине больше не будет знаков с буквой «У» на учебных автомобилях, ведь им ввели новое обозначение. Соответствующие изменения в Правила дорожного движения своим постановлением ввел Кабинет Министров.

Теперь учебные авто в Украине будут обозначаться опознавательным знаком на крыше в виде равностороннего треугольника с буквой «Н» («Навчальний транспортний засіб»). Этот же термин появится и в ПДД Украины – он сменит понятие «Учбовий транспортний засіб».

Отмечается, что изменения в Правило дорожного движения вступят в силу не сразу, а через шесть месяцев после официальной публикации постановления, поэтому автошколы в Украине имеют время на замену знаков на авто.

Это не единственное изменение в ПДД Украины за последнее время – недавно их привели в соответствие с европейскими стандартами. В частности, ближний свет фар вне населенных пунктов отныне будет обязателен круглый год, а не только в осенне-зимний период. К тому же, введены ограничения на перевозку детей в автомобилях и на мототехнике.

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