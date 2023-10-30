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Для навчальних автомобілів в Україні запровадили нове позначення

30 жовтня 2023, 21:34

Для навчальних автомобілів в Україні запровадили нове позначення

В Україні більше не буде знаків із літерою «У» на навчальних автомобілях, адже їм запровадили нове позначення. Відповідні зміни до Правил дорожнього руху своєю постановою запровадив Кабінет Міністрів.

Наразі навчальні авто в Україні позначатимуться розпізнавальним знаком на даху у вигляді рівностороннього трикутника з літерою «Н» («Навчальний транспортний засіб»). Цей термін з'явиться і в ПДР України – він змінить поняття «Учбовий транспортний засіб».

Зазначається, що зміни до Правила дорожнього руху набудуть чинності не одразу, а через шість місяців після офіційної публікації ухвали, тому автошколи в Україні мають час на заміну знаків на авто.

Це не єдина зміна в ПДР України останнім часом – нещодавно їх привели у відповідність до європейських стандартів. Зокрема, ближнє світло фар поза населеними пунктами відтепер буде обов'язковим цілий рік, а не лише в осінньо-зимовий період. До того ж, запроваджено обмеження на перевезення дітей в автомобілях та на мототехніці.

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