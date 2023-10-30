В России отчитались о задержании подозреваемых в расстреле семьи в Волновахе

Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Ими оказались двое военнослужащих с Дальнего Востока. Об этом сообщил Следственный комитет России.

В ведомстве заявили, что мотивом преступления стал конфликт на бытовой почве.

Подозреваемые – российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие военную службу по контракту. Их задержали и доставили в следственный отдел, теперь собирают доказательную базу.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей во временно оккупированной Волновахе.

Напомним, в Волновахе Донецкой области в ночь с пятницы на субботу расстреляли девять мирных жителей, среди которых была семья с двумя детьми – тела нашли в частном доме.

Украинские прокуроры начали расследование по факту убийства российскими оккупантами в оккупированной Волновахе девяти гражданских, среди которых двое детей.