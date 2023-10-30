У Росії звітували про затримання підозрюваних у розстрілі родини у Волновасі

Затримано двох підозрюваних у вбивстві дев'яти осіб у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Ними виявилися двоє військовослужбовців із Далекого Сходу. Про це повідомив Слідчий комітет Росії.

У відомстві заявили, що мотивом злочину став конфлікт на побутовому ґрунті.

Підозрювані – російські військовослужбовці Далекого Сходу, які проходять військову службу за контрактом. Їх затримали та доставили до слідчого відділу, тепер збирають доказову базу.

Раніше СК Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства дев'яти мешканців у тимчасово окупованій Волновасі.

Нагадаємо, у Волновасі Донецької області в ніч із п'ятниці на суботу розстріляли дев'ять мирних жителів, серед яких була сім'я із двома дітьми – тіла знайшли у приватному будинку.

Українські прокурори розпочали розслідування за фактом вбивства російськими окупантами в окупованій Волновасі дев'яти цивільних, серед яких двоє дітей.