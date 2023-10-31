«Зависимы от Минфина РФ»: в «ДНР» объяснили, откуда перед шахтерами и коммунальщиками долги по зарплате

На оккупированной территории Донецкой области не выплачены зарплаты сотрудникам угольных предприятий, ряду предприятий ЖКХ, а также компании «Вода Донбасса». Долги накопились за третий квартал года и часть второго. Эту информацию подтвердил так называемый «первый заместитель председателя правительства ДНР» Андрей Чертков.



Он утверждает, что эти «вопросы на контроле на самом верху», но очень многое зависит от решений Минфина РФ и бюрократии.



«Одновременно решаем вопрос оплаты за уголь, отгруженный нашими предприятиями на теплоэлектростанции. ТЭС останавливать нельзя, хотя объем угледобычи сегодня снизился. Работники шахт это и сами знают. Добавлю, что и оплата потребленной электроэнергии в республике сейчас на уровне 60%, это мало. Все эти факторы взаимосвязаны», — заявил Чертков.