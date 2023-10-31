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«Залежні від Мінфіну РФ»: у «ДНР» пояснили, звідки перед шахтарями і комунальниками борги по зарплаті

31 жовтня 2023, 19:24

«Залежні від Мінфіну РФ»: у «ДНР» пояснили, звідки перед шахтарями і комунальниками борги по зарплаті

На окупованій території Донецької області не виплачено зарплати працівникам вугільних підприємств, низки підприємств ЖКГ, а також компанії «Вода Донбасу». Борги накопичилися за третій квартал року та частину другого. Цю інформацію підтвердив так званий перший заступник голови уряду ДНР Андрій Чортков.

Він стверджує, що ці «питання на контролі на самому верху», але дуже багато залежить від рішень Мінфіну РФ та бюрократії.

«Одночасно розв'язуємо питання оплати за вугілля, відвантажене нашими підприємствами на теплоелектростанції. ТЕС зупиняти не можна, хоча обсяг вуглевидобутку сьогодні знизився. Працівники шахт це й самі знають. Додам, що й оплата спожитої електроенергії в республіці зараз на рівні 60% це мало. Усі ці фактори взаємопов'язані», — заявив Чортков.

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«Залежні від Мінфіну РФ»: у «ДНР» пояснили, звідки перед шахтарями і комунальниками борги по зарплаті
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