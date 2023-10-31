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«ДНР» рассказала о раненых и погибших в результате обстрелов Донецка

31 октября 2023, 23:15

«ДНР» рассказала о раненых и погибших в результате обстрелов Донецка

В группировке «ДНР» заявляют о 12 раненых и двух погибших в результате обстрела оккупированного Донецка вечером 31 октября.

В результате обстрела Буденновского района и возникшего пожара ранены двое сотрудников спасательной службы, трое российских журналистов, остальные, согласно сообщению, гражданские. Среди погибших один — сотрудник спасательной службы «ДНР».

Кроме того, в «ДНР» заявили о тяжелом ранении 43-летнего мужчины в Кировском районе оккупированного Донецка. Осколочные ранения получила 34-летняя женщина в Новолуганском.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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