«ДНР» рассказала о раненых и погибших в результате обстрелов Донецка

В группировке «ДНР» заявляют о 12 раненых и двух погибших в результате обстрела оккупированного Донецка вечером 31 октября.



В результате обстрела Буденновского района и возникшего пожара ранены двое сотрудников спасательной службы, трое российских журналистов, остальные, согласно сообщению, гражданские. Среди погибших один — сотрудник спасательной службы «ДНР».



Кроме того, в «ДНР» заявили о тяжелом ранении 43-летнего мужчины в Кировском районе оккупированного Донецка. Осколочные ранения получила 34-летняя женщина в Новолуганском.



Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.