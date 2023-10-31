Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«ДНР» розповіла про поранених та загиблих внаслідок обстрілів Донецька

31 жовтня 2023, 23:15

«ДНР» розповіла про поранених та загиблих внаслідок обстрілів Донецька

В угрупуванні «ДНР» заявляють про 12 поранених та двох загиблих внаслідок обстрілу окупованого Донецька увечері 31 жовтня.

Внаслідок обстрілу Будьоннівського району і пожежі поранено двох співробітників рятувальної служби, трьох російських журналістів, решту, згідно з повідомленням, цивільних. Серед загиблих один — співробітник рятувальної служби «ДНР».

Крім того, у «ДНР» заявили про тяжке поранення 43-річного чоловіка у Кіровському районі окупованого Донецька. Уламкові поранення отримала 34-річна жінка у Новолуганському.

Усім постраждалим надається медична допомога.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

 

ТЕГИ

Місця
Донецьк
Організації
ДНР
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:15
«ДНР» розповіла про поранених та загиблих внаслідок обстрілів Донецька
20:55
Російські журналісти заявили про поранення під час обстрілу Донецька
19:24
«Залежні від Мінфіну РФ»: у «ДНР» пояснили, звідки перед шахтарями і комунальниками борги по зарплаті
18:39
В окупованому Донецьку — пожежа на нафтобазі
18:00
В окупації трьох українських військових «засуджено» на довічний термін
16:56
В Авдіївці продовжують працювати шестеро медиків — Барабаш
15:44
Корегувальника ударів по Дружківці засудили до 12 років ув’язнення
15:27
На окупованих територіях Донецької області пройшли фільтрацію понад 400 тисяч жителів — ЦНС
14:39
Буряк дорожчий втричі: Луганська ОВА про ціни в окупації
14:30
Відповідальність Росії за ракетний удар по селу Гроза на Харківщині визнали в ООН
13:52
У РФ повідомили про затримання підозрюваного у замаху на Олега Царьова
13:36
Антисанітарія, туберкульоз, голод. Названі колонії, де РФ утримує полонених українців
13:29
СБУ повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чичеріної
11:58
На окупованій Луганщині шахтарів мобілізують, а обладнання шахт вирізають — ОВА
11:45
Власниця салону краси в Ізюмі передавала дані про ЗСУ російській розвідці — СБУ
10:41
Донецьку область за добу окупанти обстріляли двадцять разів — Нацполіція
10:35
21-річну маріупольську журналістку підозрюють у колабораціонізмі та оголосили в розшук
10:20
Внаслідок атаки на Крим було пошкоджено ЗРК «С-300» окупантів
09:59
Нестача живої сили на фронті. Росіяни стягують вантажівки з військовими з окупованого Маріуполя
09:32
Запорізьку область минулої доби обстрілювали майже 150 разів — ОВА
усі новини
23:15
«ДНР» розповіла про поранених та загиблих внаслідок обстрілів Донецька
22:20
Авдіївка: стрілянина не припиняється цілодобово
20:55
Російські журналісти заявили про поранення під час обстрілу Донецька
19:24
«Залежні від Мінфіну РФ»: у «ДНР» пояснили, звідки перед шахтарями і комунальниками борги по зарплаті
18:39
В окупованому Донецьку — пожежа на нафтобазі
18:00
В окупації трьох українських військових «засуджено» на довічний термін
16:56
В Авдіївці продовжують працювати шестеро медиків — Барабаш
16:55
Окупанти ввечері вдарили по Білозерській громаді: постраждала пенсіонерка
16:46
Після обстрілу відновлено енергопостачання для 73 тисяч будинків на Донеччині.
16:15
У Міграційній службі Донецької області пояснили, чи потрібно міняти документи після перейменування вулиць
16:07
Поблизу Авдіївки українські військові вразили російську САУ «Метеорит»
15:44
Корегувальника ударів по Дружківці засудили до 12 років ув’язнення
15:27
На окупованих територіях Донецької області пройшли фільтрацію понад 400 тисяч жителів — ЦНС
15:05
Truth Hounds встановили ракетну бригаду РФ, ймовірно, відповідальну за атаку на драмтеатр у Чернігові
15:00
«ДНР»: мешканець Старомихайлівки постраждав через скинутий боєприпас
14:39
Буряк дорожчий втричі: Луганська ОВА про ціни в окупації
14:30
Відповідальність Росії за ракетний удар по селу Гроза на Харківщині визнали в ООН
14:04
Армія РФ обстріляла Костянтинівську громаду: є пошкодження
13:52
У РФ повідомили про затримання підозрюваного у замаху на Олега Царьова
13:40
У Білгородській області сили ППО збили дрон: деталі
усі новини
ВІДЕО
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ► Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
27 жовтня, 22:55
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама