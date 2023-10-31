«ДНР» розповіла про поранених та загиблих внаслідок обстрілів Донецька

В угрупуванні «ДНР» заявляють про 12 поранених та двох загиблих внаслідок обстрілу окупованого Донецька увечері 31 жовтня.



Внаслідок обстрілу Будьоннівського району і пожежі поранено двох співробітників рятувальної служби, трьох російських журналістів, решту, згідно з повідомленням, цивільних. Серед загиблих один — співробітник рятувальної служби «ДНР».



Крім того, у «ДНР» заявили про тяжке поранення 43-річного чоловіка у Кіровському районі окупованого Донецька. Уламкові поранення отримала 34-річна жінка у Новолуганському.



Усім постраждалим надається медична допомога.