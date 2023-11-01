В Николаевской области взорвался комбайн. Фото: ГСЧС

В Николаевской области взорвался комбайн, травмированы два человека. Сообщение о взрыве появилось на станице ГСЧС Украины в Facebook.



На окраине Снегиревки в поле на неустановленном взрывоопасном предмете взорвался комбайн. В результате детонации боеприпаса пострадали двое мужчин – 1961 и 1967 г.р.



У одного из них – травматическая ампутация двух ног, другой после обследования от госпитализации отказался. Напомним, в Харьковской области обнаружили тело пропавшего несколько дней назад мужчины. Он погиб в результате подрыва на мине.