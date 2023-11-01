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У Миколаївській області підірвався комбайн

01 листопада 2023, 15:08

У Миколаївській області підірвався комбайн

На Миколаївщині вибухнув комбайн. Фото: ДСНС На Миколаївщині вибухнув комбайн. Фото: ДСНС

У Миколаївській області вибухнув комбайн, травмовано двох людей. Повідомлення про вибух з'явилося на станиці ДСНС України у Facebook.

На околиці Снігурівки у полі на невстановленому вибухонебезпечному предметі вибухнув комбайн. Внаслідок детонації боєприпасу постраждали двоє чоловіків – 1961 та 1967 р.н.

В одного з них – травматична ампутація двох ніг, інший після обстеження від госпіталізації відмовилася. Нагадаємо, у Харківській області виявили тіло зниклого кілька днів тому чоловіка. Він загинув унаслідок підриву на міні.

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