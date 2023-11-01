За девять месяцев в Донецкой области зафиксировали 13 случаев заболевания гепатитом A

С января по октябрь 2023 года в Донецкой области зафиксировали 13 случаев заболевания гепатитом A. По состоянию на 1 ноября ситуация в области фиксируют лишь единичные случаи заболеваний. Об этом передает Суспільне.



Заместительница директора Центра контроля и профилактики болезней Тамара Беломеря заявила, что сейчас ситуация в Донецкой области с заболеваемостью гепатитом A контролируемая. Специалисты установили, что все они распространялись бытовым путем.



«Но источники заболевания людей, которые стали источником для другого человека, мы, к сожалению, не нашли. Это очень трудно в такой ситуации установить, потому что многое является причиной. Но учитывая то количество объявлений, которые у нас есть, и то, что мы имеем на сегодня, то у нас функционирует на сегодня контактно-бытовой путь передачи», — отметила она.



По ее словам, источником инфицирования может быть не только вода или продукты: заразиться гепатитом A можно через грязные руки.



Беломеря уточнила, что сейчас в больницах Донецкой области есть в наличии экспресс-тесты на выявление гепатита A.