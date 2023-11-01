За дев'ять місяців на Донеччині зафіксували 13 випадків захворювання на гепатит A

З січня по жовтень 2023 року в Донецькій області зафіксували 13 випадків захворювання на гепатит A. Станом на 1 листопада ситуація в області фіксують лише поодинокі випадки захворювань. Про це передає Суспільне.



Заступниця директора Центру контролю та профілактики хвороб Тамара Біломеря заявила, що зараз ситуація в Донецькій області із захворюваністю на гепатит A контрольована. Фахівці встановили, що вони поширювалися побутовим шляхом.



«Джерела захворювання людей, які стали джерелом для іншої людини, ми, на жаль, не знайшли. Це дуже важко в такій ситуації встановити, тому що багато причин. Але з огляду на ту кількість оголошень, які ми маємо, і те, що ми маємо на сьогодні, то у нас функціонує на сьогодні контактно-побутовий шлях передачі», — зазначила вона.



За її словами, джерелом інфікування може бути не лише вода чи продукти: заразитися гепатитом A можна через брудні руки.



Біломеря уточнила, що зараз у лікарнях Донецької області є експрес-тести на виявлення гепатиту A.