РФ ударила авиабомбами по детскому саду на Херсонщине

Российские войска 1 ноября сбросили две авиабомбы на детский сад в Бериславском районе Херсонской области. В результате разрушено здание детского учреждения.



Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.



По его словам, оккупанты атаковали детский сад одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Напомним, 31 октября около 10:00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон, попав в машину в пригороде. За сутки в области получили ранения 8 человек.



Российские оккупанты в очередной раз обстреляли центр Херсона. Известно об одном пострадавшем.