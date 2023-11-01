РФ вдарила авіабомбами по дитячому садку на Херсонщині

Російські війська 1 листопада скинули дві авіабомби на дитячий садок у Бериславському районі Херсонської області. В результаті зруйновано будівлю дитячого закладу.



Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.



За його словами, окупанти атакували дитячий садок одного із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Нагадаємо, 31 жовтня близько 10:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон, потрапивши до машини у передмісті. За добу в області отримали поранення 8 людей.



Російські окупанти вкотре обстріляли центр Херсона. Відомо про одного постраждалого.