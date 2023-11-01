РФ вдарила авіабомбами по дитячому садку на Херсонщині

Російські війська 1 листопада скинули дві авіабомби на дитячий садок у Бериславському районі Херсонської області. В результаті зруйновано будівлю дитячого закладу.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
За його словами, окупанти атакували дитячий садок одного із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.
Нагадаємо, 31 жовтня близько 10:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон, потрапивши до машини у передмісті. За добу в області отримали поранення 8 людей.
Російські окупанти вкотре обстріляли центр Херсона. Відомо про одного постраждалого.