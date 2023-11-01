При обстреле многоэтажки Херсона погибла женщина

Обстрел многоэтажки Херсона. Фото: Херсонская ГВА

Сегодня, 1 ноября, российские оккупанты продолжают уничтожать городскую инфраструктуру Херсона, убивая местных жителей. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«Около 9.00 враг с временно оккупированного левого берега ударил по Херсону. Попал возле многоэтажек. В момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Все они – сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов», — написал Мрочко.



Раненая женщина в тяжелом состоянии. У нее травматическая ампутация левого предплечья, ранение брюшной полости. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.



Ранее, российские оккупанты в очередной раз обстреляли центр Херсона. Известно об одном пострадавшем.