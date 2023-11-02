В результате обстрела Херсона ранения получила 70-летняя женщина

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон вечером 1 ноября. Известно, что пенсионерка травмировалась. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«В результате вчерашнего вечернего обстрела Херсонской городской территориальной громады со стороны российских оккупационных войск получила ранения 70-летняя женщина», — написал он.



По словам главы города, на момент атаки она находилась в доме. С взрывной травмой и осколочным ранением грудной клетки пострадавшую госпитализировали.



Кроме того, за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь.



Напомним, 1 ноября российские оккупанты продолжают уничтожать городскую инфраструктуру Херсона, убивая местных жителей.