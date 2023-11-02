Внаслідок обстрілу Херсона поранення отримала 70-річна жінка

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон увечері 1 листопада. Відомо, що пенсіонерка травмувалася. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ зазнала поранень 70-річна жінка», — написав він.



За словами голови міста, на момент атаки вона перебувала у будинку. З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітки постраждалу госпіталізували.



Крім того, минулої доби в Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію одна людина загинула, троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надано медичну допомогу.



Нагадаємо, 1 листопада російські окупанти продовжують знищувати міську інфраструктуру Херсона, вбиваючи місцевих мешканців.