Армия РФ продолжает штурмовать позиции, запасов продуктов хватит на несколько месяцев: Барабаш о ситуации в Авдеевке

За минувшие сутки состоялось 34 массированных обстрела Авдеевской громады Донецкой области, состоялось 4 авиабомбовых удара КАБ-500. Российские оккупанты продолжают бить по городу. Об этом сообщил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш в эфире «Суспільне. Спротив».



«Увеличилось количество разрушений. Серозных обстрелов города ночью не было, но хаотичные одиночные обстрелы из ствольной артиллерии все равно были. Ситуация неизменна, бьют и по городу, и по позициям», — ответил он.



Что касается событий на позициях, то там ситуация еще сложнее и больше обстрелов.



«Почти круглосуточно слышно стрелковые бои, в основном к северу от города. Враг пытается окружить город, штурмовые действия происходят несмотря на непростые погодные условия. Несколько дней подряд падали обильные дожди, это замедляет штурм», — отметил Барабаш.



Председатель Авдеевской МВА подчеркнул, что армия РФ постоянно пытается штурмовать позиции ВСУ малыми группами. Информация о раненых и погибших не поступала.



Барабаш добавил, что гуманитарная помощь в город завозится, в частности свежий хлеб и другие продукты питания. В городе накоплены запасы, которых хватит на пару месяцев.



Сейчас в Авдеевке проживает 1584 человека.



Напомним, ранее мы писали, что получить медицинскую помощь жители Авдеевки могут в городской больнице. Там в сложных условиях остаются работать два врача и четыре медсестры.