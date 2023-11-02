Армія РФ продовжує штурмувати позиції, запасів продуктів вистачить на кілька місяців: Барабаш про ситуацію в Авдіївці

За минулу добу відбулось 34 масованих обстріли Авдіївської громади Донецької області, відбулося 4 авіабомбових удари КАБ-500. Російські окупанти продовжують гатити по місту. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі «Суспільне. Спротив».



«Побільшало руйнувань. Серозних обстрілів міста вночі не було, але хаотичні поодинокі обстріли зі ствольної артилерії все одно були. Ситуація незмінна, гатять і по місту, і по позиціях», — відповів він.



Що стосується подій на позиціях, то там ситуація ще складніше та більше обстрілів.



«Майже цілодобово чутно стрілецькі бої, здебільшого на північ від міста. Ворог намагається оточити місто, штурмові дії відбуваються попри непрості погодні умови. Декілька днів поспіль падали рясні дощі, це сповільнює штурм», — зазначив Барабаш.



Голова Авдіївської МВА підкреслив, що армія РФ постійно намагається штурмувати позиції ЗСУ малими групами. Інформація щодо поранених та загиблих не надходила.



Барабаш додав, що гуманітарна допомога в місто завозиться, зокрема свіжий хліб та інші продукти харчування. В місті накопичені запаси, яких вистачить на пару місяців.



Наразі в Авдіївці проживає 1584 людини.



Нагадаємо, раніше ми писали, що отримати медичну допомогу мешканці Авдіївки можуть у міській лікарні. Там у складних умовах залишаються працювати два лікарі та чотири медсестри.