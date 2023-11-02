«Пекельна ніч»: Село на Херсонщині обстріляли 40 разів за кілька годин — ОВА

Наслідки обстрілу у Станіславі Херсонської області. Фото: Херсонська ОВА

Російські війська протягом усієї минулої ночі обстрілювали село Станіслав у Херсонському районі. Зафіксовано 40 прильотів, загинула жінка. Про це сьогодні вранці повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Пекельна ніч у Станіславі. У селі було понад 40 «прильотів». Через вогонь агресора загинула жінка похилого віку», — розповів Олександр Прокудін.

Також, за повідомленням голови ОВА, пошкоджено будинки ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.

Нагадаємо, вночі, 2 листопада, росіяни обстріляли Херсон. Поранення отримала 70-річна жінка, її госпіталізували.