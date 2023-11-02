Украина готовится к массированным ударам по энергетике – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как будут ограждать объекты критической инфраструктуры от российских ракетных атак.



Об этом пишет сайт "Новый формат" со ссылкой на комментарий премьера изданию Financial Times. В частности, Шмигаль рассказал, что Украина не только усиливает ПВО, но и готовит так называемую пассивную защиту непосредственно на местах. По мнению премьера, Украина в этом году лучше всего подготовлена ​​к обстрелам.



«На критической подстанции электросети на севере Украины сооружена стена из бетонных блоков для защиты трансформаторов. Габионы или цилиндрические клетки, наполненные камнями или песком, можно увидеть вокруг другой соседней подстанции, местонахождение которой невозможно раскрыть из-за правил безопасности во время войны», – добавил Шмигаль.

Также в материале говорится, что не требующие вентиляции объекты энергетики переместили под землю. А необходимые запасные части хранятся за границей у партнеров с возможностью быстрого заказа на ремонт.



Напомним,группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты большей дальности.