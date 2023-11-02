Україна готується до масованих ударів по енергетиці – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як будуть захищати об’єкти критичної інфраструктури від російських ракетних атак.



Про це пише сайт Новий формат з посиланням на коментар прем’єра виданню Financial Times. Зокрема, Шмигаль розповів, що Україна не лише посилює ППО, а й готує так званий «пасивний захист» безпосередньо на місцях. На думку прем’єра, Україна цього року найкраще підготовлена до обстрілів.



«На критичній підстанції електромережі на півночі України споруджено стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Габіони або циліндричні клітини, наповнені камінням або піском, можна побачити навколо іншої сусідньої підстанції, місцезнаходження якої неможливо розкрити через правила безпеки під час війни», – додав Шмигаль.



Також у матеріалі йдеться, що об’єкти енергетики, які не потребують вентиляції, перемістили під землю. А необхідні запасні частини зберігаються за кордоном у партнерів із можливістю швидкого замовлення на ремонт.



Нагадаємо, група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена направити на Україну ракети більшої дальності.