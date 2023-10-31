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Россия накапливает ракеты для атак по энергообъектам Украины. Как подготовиться к возможному блэкауту?

Новости Донбасса
31 октября 2023, 18:43

Россия накапливает ракеты для атак по энергообъектам Украины. Как подготовиться к возможному блэкауту?

Как подготовиться к возможному блэкауту в Украине. Фото: mev.gov.ua Как подготовиться к возможному блэкауту в Украине. Фото: mev.gov.ua

В последнее время Россия уменьшила интенсивность ракетных обстрелов по Украине, что может свидетельствовать о том, что оккупанты накапливают ракеты.

Вероятность обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой, предупреждают в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО).

Насколько масштабными могут быть атаки страны-агрессора, грозят ли украинцам очередные блэкауты зимой и как заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии — в материале «Новостей Донбасса».

РФ может изменить тактику

Предыдущей зимой РФ проводила массированные ракетные атаки, во время которых одновременно выпускала более 100 ракет различных типов, говорит представитель ГУР Андрей Юсов. Однако на этот раз, предполагает он, такого масштаба не будет. Но ракеты россияне накапливают, и Украина готовится.

«Страна находится на пороге зимы и нового отопительного сезона, и поскольку государство-террорист РФ не изменило своих планов и никуда не делась, то могут быть повторены те террористические удары, которые были в прошлом году зимой. Риски остаются. А это значит, что страна готовится», — сказал Юсов.

Не исключено, что на этот раз россияне могут изменить тактику атак по объектам критической инфраструктуры. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, все будет зависеть от того, сколько ракет накопит враг, поскольку они все еще имеют возможности их производить. При этом Подоляк подчеркнул, что Украина уже имеет опыт прошлого года, а главное — усиленную систему противовоздушной обороны.

«Сегодня они используют много дронов, баллистику, переоборудованные ракеты С-300 и управляемые авиабомбы. К сожалению, и баллистики, и управляемых бомб у них достаточно. Посмотрим, добавят ли к этому еще и сверхзвуковые и крылатые ракеты», — сказал советник главы ОПУ.

По-прежнему особую угрозу представляют удары баллистикой. Чтобы ей противостоять, в распоряжении Сил ПВО недостаточно средств, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«У нас есть два дивизиона Patriot, но этого мало, чтобы перекрывать большие территории. Враг это прекрасно понимает и применяет, соответственно, это вооружение», — констатировал Игнат.

Он также отметил, что объекты энергетики преимущественно расположены в крупных городах. Поэтому ПВО будет сосредоточена, по его словам, на защите объектов критической инфраструктуры, к которым относится энергетика, топливо, крупные города, стратегические государственные объекты, гидротехнические сооружения, порты, зернохранилища.

Подготовка к ударам — полным ходом

Об усиленной подготовке к угрозе ракетных ударов со стороны РФ заявили в НЭК «Укрэнерго» — там прорабатывают различные сценарии.

«Безусловно, у нас есть понимание, куда могут бить, где есть объекты с большей вероятностью атаки, где с меньшей. Мы эту информацию держим закрытой, не разглашаем. Но готовимся к различным сценариям, что они могут сделать, какие объекты атаковать и что будем делать мы как оператор энергосистемы вместе с нашими коллегами-энергетиками для того, чтобы нейтрализовать последствия этих атак», — отметил глава управления компании Владимир Кудрицкий в интервью «РБК-Украина».

Киев в темное время суток во время отключения электроэнергии. Фото: visitukraine.today

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в случае мощных обстрелов России, в Украине возможны блэкауты, но «они будут иметь временный характер». Он заверил, что энергосистема страны готова к прохождению сезона и с точки зрения генерации, и передачи электроэнергии.

«Единственное, что может повлиять драматично, — это действительно обстрелы. Спрогнозировать, какой будет масштаб тех обстрелов, какое влияние будет, какие разрушения — очень сложно. Поэтому, безусловно, кроме подготовки системы, есть еще введенные системы защиты, которые мы тоже впервые реализуем», — подчеркнул министр в эфире телемарафона.

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Запас еды, воды и павербанки: как подготовиться к блэкауту?

Чтобы обезопасить себя на случай отключения света, украинцам советуют позаботиться о запасах. Прежде всего — воды, как питьевой, так и технической. На взрослого человека в сутки понадобится 3 литра питьевой воды и 10–12 литров технической.

Блэкаут. Фото: Rebecca Peterson-Hall / Unsplash

Запасы необходимо делать минимум на трое суток. Кроме того, при отсутствии воды не лишними будут такие средства гигиены, как влажные салфетки, сухой шампунь и «сухой душ» (комплект из специальной губки, пропитанной гелем и полотенца).

Стоит позаботиться о продуктах, которые не будут портиться без холодильника и те, что можно употреблять без приготовления. Это могут быть:

  • консервы — мясные, рыбные и овощные;
  • сушеное и вяленое мясо;
  • каши, лапша, гречка быстрого приготовления и супы, которые можно заливать кипятком;
  • хлебцы, печенье, сухари;
  • сухофрукты, орешки, шоколад, конфеты, энергетические батончики.

Необходимо позаботиться о том, чтобы были заряженными павербанки и зарядные станции. Стоит приобрести дополнительные источники света: фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, а также батарейки и спички. Пригодится и туристическая газовая горелка с баллоном или на сухом спирте.

Еще один важный пункт — подготовка домашней аптечки: в ней должны быть все необходимые лекарства и средства. На случай блэкаута также советуют иметь FM-радио на батарейках. Поскольку из-за отключения электроэнергии на длительное время могут исчезнуть и интернет, и мобильная связь, а радио — альтернативное устройство информирования.

Еще одна важная рекомендация — не пренебрегать пожарной безопасностью и позаботиться об огнетушителе, который должен быть возле места пользования горелкой.

Также на случай блэкаута советуют:

  • поменять обычные лампочки в доме на LED, что позволит уменьшить потребление электроэнергии;
  • заранее позаботиться о тепле в доме — заклеить стыки окон и проверить внешнюю изоляцию, между стеной и батареей можно прикрепить алюфом;
  • запастись теплыми вещами, одеялами, спальниками и т. п.;
  • позаботиться о собственной безопасности на улице в темное время дня — светоотражающая одежда или светоотражающие ленты на рукаве, сумке, рюкзаке.

«Пункты несокрушимости»

Пункт несокрушимости. Фото: Новости Донбасса

Как и в прошлом году, по всей стране во время блэкаутов будут работать «пункты несокрушимости», где можно получить доступ к электроэнергии, обогреву, горячей воде и интернету. Сейчас их уже развернули 13 тысяч. Ближе к зиме будет больше — некоторые учреждения доукомплектовывают.

Информация о «пунктах несокрушимости» с недавних пор доступна в мобильном приложении «Дія». Карту объектов можно загрузить и сохранить офлайн, если исчезнут свет и связь. Необходимо заранее найти ближайший пункт и проложить к нему пеший маршрут на случай отсутствия транспорта.

Важно! Ввиду вопросов безопасности геолокации таких пунктов не отображаются в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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