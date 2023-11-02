Колишнього голову Верховного Суду залишили у СіЗО до 9 грудня

Всеволод Князєв залишиться під вартою до 9 грудня 2023 року. Фото: Twitter (X)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, залишивши його під вартою до 9 грудня 2023 року. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).



Альтернативну заставу у 35 млн грн теж залишили без змін. Додамо, що розслідування щодо Князєва вже завершено. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



Сьогодні на суді він сказав, що ознайомився поки що з п'ятьма томами справи. Загалом у справі близько 25 томів. Нещодавно ВАКС також затвердив угоду з підозрюваним адвокатом Горецьким, який за умовами угоди надасть викривальні покази на інших фігурантів справи.



Нагадаємо, ексголову Верховного суду України Всеволода Князєва затримали за хабар розміром 2,7 млн доларів. Після чого САП дозволили взяти під варту суддю, якого викрили в корупції.



Спочатку арешт ексголови Верховного суду продовжили та він мав перебувати під вартою до 16 жовтня. Проте пізніше термін перебування у СІЗО збільшили та залишили Князєва там до 9 грудня 2023 року.