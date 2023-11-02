Еще двое военных ВСУ «осуждены» в плену «ДНР»

Оккупационные администрации продолжают выносить незаконные «приговоры» украинским военным, захваченным в плен в Донецкой области. Так, двоих украинских военных суд группировки «ДНР» признал виновными в том, то они якобы расстреляли автомобиль с мирными гражданами в Мариуполе.



Военнослужащих разведроты 56-го отдельного механизированного батальона ВСУ Романа Андриенко и Владимира Горбатюка обвинили в убийстве мирного жителям Мариуполя весной 2022 года.



Якобы они находились на наблюдательной позиции, расположенной рядом с пересечением улицы Макара Мазая и Никопольского проспекта. Там они увидели приближающийся автомобиль с белыми повязками на зеркалах, в котором, по версии «следствия» находились не участвующие в вооруженном конфликте женщина и мужчина.



После стрельбы в результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте, женщине удалось скрыться.



Пленных военных поместили в колонию строгого режима на 26 лет.

На оккупированной территории Донецкой области трое военнослужащих Национальной гвардии Украины незаконно «осуждены» якобы за убийства мирных граждан в Мариуполе.



26 октября так называемый суд «ДНР» вынес незаконный приговор военнослужащему полка «Азов», который якобы убил мирных жителей Мариуполя.



Еще один незаконный приговор вынесли украинскому военнослужащему Игорю Михальчуку, который якобы дал о приказ убить мирного гражданина в Мариуполе.