Ще двох військових ЗСУ «засуджено» в полоні «ДНР»

Окупаційні адміністрації продовжують виносити незаконні «вироки» українським військовим, захопленим у полон на Донеччині. Так, двох українських військових суд угрупування «ДНР» визнав винними в тому, що вони нібито розстріляли автомобіль із мирними громадянами в Маріуполі.



Військовослужбовців розвідроти 56-го окремого механізованого батальйону ЗСУ Романа Андрієнка та Володимира Горбатюка звинуватили у вбивстві мирного мешканця Маріуполя навесні 2022 року.



Нібито вони перебували на спостережній позиції, розташованій поруч із перетином вулиці Макара Мазая та Нікопольського проспекту. Там вони побачили автомобіль, що наближається, з білими пов'язками на дзеркалах, в якому, за версією «слідства» знаходилися жінка і чоловік, які не брали участі в збройному конфлікті.



Після стрілянини внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці, жінці вдалося втекти.



Полонених військових помістили до колонії суворого режиму на 26 років.

На окупованій території Донецької області трьох військовослужбовців Національної гвардії України незаконно «засуджено» нібито за вбивства мирних громадян у Маріуполі.



26 жовтня так званий суд «ДНР» ухвалив незаконний вирок військовослужбовцеві полку «Азов», який нібито вбив мирних жителів Маріуполя.



Ще один незаконний вирок ухвалили українському військовослужбовцю Ігорю Михальчуку, який нібито наказав убити мирного громадянина в Маріуполі.