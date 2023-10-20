Суд «ДНР» незаконно осудил двух украинских военных до 26 лет заключения

Так называемый суд «ДНР» приговорил украинских военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Назария Мороза и Андрея Егорова к 26 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Их обвинили в якобы убийстве гражданских в Мариуполе. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.



В пресс-службе рассказали, что 29 марта 2022 года Мороз и Егоров совместно с сослуживцами располагались на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры города Мариуполя.



«Обнаружив гражданскую легковую автомашину, в которой передвигалась семья из трех человек, Егоров, будучи старшим на позиции, отдал приказ об убийстве и сам приступил к расстрелу указанных лиц. Выполняя заведомо преступный приказ, полагая, что находящиеся в автомобиле люди могут занимать пророссийскую позицию, Мороз также произвел в них выстрелы из автомата», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате женщина скончалась на месте. Её супруг был ранен, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Их сын в результате обстрела не пострадал.



Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.



Напомним, сотрудники СБУ и спецназовцы ВСУ задержали боевика «ДНР». Его приговорили к 15 лет тюрьмы, он простреливал ноги похищенным жителям области, также стрелял рядом с головой потерпевших, имитируя расстрел.