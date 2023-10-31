В оккупации трое украинских военных «осуждены» на пожизненный срок

На оккупированной территории Донецкой области трое военнослужащих Национальной гвардии Украины незаконно «осуждены» якобы за убийства мирных граждан в Мариуполе.



«Приговоры» вынесли военнослужащим Национальной гвардии Украины: помощнику пулеметчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатометчика Богдану Кашпруку. Оккупационная власть обвинила их в «жестоком обращении с гражданским населением» на почве «идеологической ненависти».



«Следствие» утверждает, что Залевский в марте прошлого года, находясь на боевой позиции, расположенной в жилом доме на улице Казанцева в городе Мариуполе, расстрелял из пулемета Калашникова трех мирных граждан. В результате полученных ранений двое мирных граждан скончались на месте, а один пострадавший смог укрыться от выстрелов.



Далее, по утверждению оккупантов, Залевский, Кирис и Кашпрук там же расстреляли из стрелкового боевого оружия три автомобиля с находившимися в них 10 мирными гражданами. В результате от полученных ранений четверо мужчин скончались на месте преступления, шестерым удалось укрыться от огня в безопасном месте.



Троих военнослужащих заключили в тюрьму на пожизненный срок.

26 октября так называемый суд «ДНР» вынес незаконный приговор военнослужащему полка «Азов», который якобы убил мирных жителей Мариуполя.



Еще один незаконный приговор вынесли украинскому военнослужащему Игорю Михальчуку, который якобы дал о приказ убить мирного гражданина в Мариуполе.