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В оккупации трое украинских военных «осуждены» на пожизненный срок

31 октября 2023, 18:00

В оккупации трое украинских военных «осуждены» на пожизненный срок

На оккупированной территории Донецкой области трое военнослужащих Национальной гвардии Украины незаконно «осуждены» якобы за убийства мирных граждан в Мариуполе.

«Приговоры» вынесли военнослужащим Национальной гвардии Украины: помощнику пулеметчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатометчика Богдану Кашпруку. Оккупационная власть обвинила их в «жестоком обращении с гражданским населением» на почве «идеологической ненависти».

«Следствие» утверждает, что Залевский в марте прошлого года, находясь на боевой позиции, расположенной в жилом доме на улице Казанцева в городе Мариуполе, расстрелял из пулемета Калашникова трех мирных граждан. В результате полученных ранений двое мирных граждан скончались на месте, а один пострадавший смог укрыться от выстрелов.

Далее, по утверждению оккупантов, Залевский, Кирис и Кашпрук там же расстреляли из стрелкового боевого оружия три автомобиля с находившимися в них 10 мирными гражданами. В результате от полученных ранений четверо мужчин скончались на месте преступления, шестерым удалось укрыться от огня в безопасном месте.

Троих военнослужащих заключили в тюрьму на пожизненный срок.

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26 октября так называемый суд «ДНР» вынес незаконный приговор военнослужащему полка «Азов», который якобы убил мирных жителей Мариуполя. 

Еще один незаконный приговор вынесли украинскому военнослужащему Игорю Михальчуку, который якобы дал о приказ убить мирного гражданина в Мариуполе. 

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