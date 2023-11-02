Разведка США получила информацию, согласно которой ЧВК «Вагнер» планирует передать ливанской группировке «Хезболла» зенитный ракетный комплекс «Панцирь С-1». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с разведданными.



Один из собеседников WSJ уточнил, что Вашингтон не подтверждал отправку «Панциря». Однако в США следят за обсуждениями этого вопроса. Потенциальная передача «Хезболле» зенитного комплекса на фоне палестино-израильского конфликта вызывает «серьезную озабоченность» у американских властей.



WSJ не уточняет, кто ведет переговоры со стороны ЧВК «Вагнер».



Газета также отмечает, что ранее США разместили в Восточном Средиземноморье авианосец, чтобы попытаться сдержать «Хезболлу» в случае, если она нападает на Израиль.

Столкновения между армией Израиля и «Хезболлой» вдоль израильско-ливанской границы происходят регулярно с момента нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.



Исламистская радикальная группировка ХАМАС атаковала с территории сектора Газы Израиль 7 октября. С тех пор ведутся обстрелы территорий, а также военные операции на территории Израиля и сектора Газы.



Ранее сообщалось, что российские оккупанты передали террористам ХАМАС захваченное в ходе боевых действий в Украине оружие. Теперь РФ готовит масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.



Часть боевиков ЧВК «Вагнер», которые выехали из Беларуси в страны Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта боевикам ХАМАС, сообщили в Центре национального сопротивления.



