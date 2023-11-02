ЗМІ: Розвідка США знає про плани ПВК «Вагнер» передати «Хезболлі» ракетний комплекс

Розвідка США отримала інформацію, згідно з якою ПВК «Вагнер» планує передати ліванському угрупованню «Хезболла» зенітний ракетний комплекс «Панцир С-1». Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з розвідданими.



Один із співрозмовників WSJ уточнив, що Вашингтон не підтверджував відправлення "Панциря". Однак у США стежать за обговореннями цього питання. Потенційна передача «Хезболлі» зенітного комплексу на тлі палестино-ізраїльського конфлікту викликає «серйозне занепокоєння» американської влади.



WSJ не уточнює, хто веде переговори з боку ПВК «Вагнер».



Газета також зазначає, що раніше США розмістили у Східному Середземномор'ї авіаносець, щоб спробувати стримати «Хезболлу» у разі нападу на Ізраїль.

Зіткнення між армією Ізраїлю та «Хезболлою» вздовж ізраїльсько-ліванського кордону відбуваються регулярно з моменту нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.



Ісламістське радикальне угруповання ХАМАС атакувало з території сектору Гази Ізраїль 7 жовтня. З того часу ведеться обстріл територій, а також військові операції на території Ізраїлю та сектору Гази.



Раніше повідомлялося, що російські окупанти передали терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні зброю. Наразі РФ готує масштабну кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.



Частину бойовиків ПВК «Вагнер», які виїхали з Білорусі до країн Африки, були залучені до підготовки та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС, повідомили у Центрі національного спротиву.



