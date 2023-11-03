Имения семьи Медведчука все еще не конфискованы — СМИ

Имение телеведущей Оксаны Марченко, жены украинского политика Виктора Медведчука, арестовано, но до сих пор принадлежит ей и не передано в управление государству. Там также до сих пор присутствует полиция охраны, которая предоставляет услуги безопасности на платной основе. Об том говорится в расследовании Bihus.Info.



SPA-отель «Бескид» и закарпатская дача «Медвежья дубрава», которые принадлежат обвиняемому в госизмене Виктору Медведчуку, все еще не конфискованы.



Все объекты на платной основе охраняет полиция охраны в интересах владельцев.



Охрану нанял мужчина по фамилии Сиропил. Как обнаружили журналисты, вероятнее всего, речь идет об Александре Николаевиче Сирополе — завхозе Медведчука из его личного имения.



SPA-отель «Бескид», расположенный в урочище Йозифсталь на Ивано-Франковщине, до сих пор принадлежит компании «Укркапитал». Эту фирму Медведчук переписал на жену.



Отель под арестом, не конфискован, но передан во временное управление государственному агентству АРМА, сейчас отель не работает.



Охрану отеля наняла компания ООО «Файрикс Групп».



Договор с полицией охраны в отеле «Бескид» заключен в июле 2022 года, еще до передачи отеля в управление АРМА. И это исключает, что ее наняли управители от государства.



Закарпатская дача Медведчука «Медвежья дубрава» в селе Ждениево все еще принадлежит фирме «Спорт-Тур» Медведчука-Марченко. Она арестована, передана в управление АРМА, но не конфискована. И здесь присутствует полиция охраны, нанятая в интересах владельца.



Как выяснили Bihus.Info, в августе 2022 года закарпатская полиция охраны заключила договор с фирмой «Файрикс групп», что и ивано-франковская полиция охраны в гостинице «Бескид».

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.



Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».



Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских ввоенных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».



Напомним, в конце февраля суд арестовал имущество Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованных активов — более 5,6 миллиарда гривен.



Следователи Службы безопасности уже сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Расследование продолжается.