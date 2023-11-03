Маєтки родини Медведчука все ще не конфісковано — ЗМІ

Маєток телеведучої Оксани Марченко, дружини українського політика Віктора Медведчука, заарештовано, але досі належить їй і не передано до управління державою. Там також досі є поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основі. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.



SPA-готель «Бескід» та закарпатська дача «Ведмежа діброва», які належать обвинуваченому в держзраді Віктору Медведчуку, досі не конфісковані.



Усі об'єкти на платній основі охороняє поліція охорони на користь власників.



Охорону найняв чоловік на прізвище Сиропіл. Як виявили журналісти, найімовірніше, йдеться про Олександра Миколайовича Сирополя — завгоспу Медведчука з його особистого маєтку.



SPA-готель «Бескід», розташований в урочищі Йозіфсталь на Івано-Франківщині, досі належить компанії «Укркапітал». Цю фірму Медведчук переписав на жінку.



Готель під арештом, не конфіскований, але передано до тимчасового управління державному агентству АРМА, зараз готель не працює.



Охорону готелю найняла компанія ТОВ «Файрікс Груп».



Договір з поліцією охорони в готелі «Бескід» укладено у липні 2022 року, ще до передачі готелю в управління АРМА. І це виключає, що її найняли управителі від держави.



Закарпатська дача Медведчука «Ведмежа діброва» у селі Жденієво все ще належить фірмі «Спорт-Тур» Медведчука-Марченка. Вона заарештована, передана в управління АРМА, але не конфіскована. І тут є поліція охорони, найнята на користь власника.



Як з'ясували Bihus.Info, у серпні 2022 року закарпатська поліція охорони уклала договір із фірмою «Файрікс груп», що й івано-франківська поліція охорони у готелі «Бескід».

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.



Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців з-поміж захисників Маріуполя, зокрема командири «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ і «Л-ДНР».



Відомо, що Медведчука обміняли на 200 українських військовослужбовців, а п'ятьох командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ і «Л-ДНР».



Нагадаємо, наприкінці лютого суд заарештував майно Оксани Марченко. Загальна вартість заарештованих активів — понад 5,6 мільярда гривень.



Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України). Розслідування продовжується.