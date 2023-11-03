Кабмин подал ко второму чтению в ВРУ проект бюджета-2024

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете-2024, подготовленный ко второму чтению. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.



«Кабинет Министров Украины, в соответствии с требованиями части первой статьи 158 Регламента Верховной Рады Украины, подал в Верховную Раду Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады, одобренными Постановлением Верховной Рады Украины от 19 октября 2023 г. № 3421-ІХ», — сообщил Мельничук.



«Новости Донбасса» писали, каким будет бюджет Украины на 2024 год и что предлагается изменить ко второму чтению.



Напомним, в текущем году экономика Украины демонстрирует устойчивость, благодаря чему инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, до 7,1% в сентябре 2023 года с 26,6% в 2022 году.