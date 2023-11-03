Кабмін подав до другого читання у ВРУ проєкт бюджету-2024

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про держбюджет-2024, підготовлений до другого читання. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.



«Кабінет Міністрів України, у відповідності до вимог частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України, подав до Верховної Ради України проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. номер 10000), підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 2023 р. № 3421-ІХ», — написав Мельничук.



«Новини Донбасу» писали, яким буде бюджет України на 2024 рік і що пропонується змінити до другого читання.



Нагадаємо, цього року економіка України демонструє стійкість, завдяки чому інфляція знижується швидше, ніж очікувалося, до 7,1% у вересні 2023 року з 26,6% у 2022 році.