Оккупанты ударили по Херсону: есть пострадавшие

Оккупанты атаковали Херсон. Фото: Херсонская ОВА

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон сегодня, 3 ноября. Трое гражданские пострадали. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«После 14.00 армия Российской Федерации из временно оккупированного левого берега выстрелила в Херсон», — написал он.





По его информации, в результате атаки три человека получили ранения в центральной части города. В настоящее время они находятся в больнице.





Напомним, россияне выпустили 602 снаряда по Херсонской области, из-за обстрелов погиб один человека, еще четверо — получили ранения.