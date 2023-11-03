Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі

Окупанти атакували Херсон. Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон сьогодні, 3 листопада. Троє громадянських постраждали. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Після 14.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон», — написав він.









За його інформацією, в результаті атаки троє людей отримали поранення в центральній частині міста.







Нині вони перебувають у лікарні.



Нагадаємо, росіяни випустили 602 снаряди по Херсонській області, через обстріл загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.