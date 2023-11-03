Українські прикордонники знищили три російські дрони на Запорізькому напрямку

Сьогодні, 3 листопада, українські військовослужбовці на Запорізькому напрямку знешкодили три дрони-камікадзе російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Бердянського прикордонного загону.



«Бійці Держприкордонслужби на псевдо «Моцарт» та «Пугач» відбили атаку ворожих дронів на Запорізькому напрямку. Усі три безпілотники-камікадзе здетонували, тож ніхто з українських воїнів не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни не залишають спроб завдавати ударів, застосовуючи комбіновані способи ураження: спочатку обстріли з важкої артилерії, потім точкове ураження FPV-безпілотниками.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками «Shahed-136/131» з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ-РФ.