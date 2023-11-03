Силы обороны ночью уничтожили 24 «шахеда» и ракету Х-59

В ночь на 3 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками «Shahed-136/131» из Курской области и из района Приморско-Ахтарск-РФ. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.



«Шахеды» запускались волнами и направлялись по разным направлениям малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.



В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 24 ударных БпЛА «Shahed-136/131» и одна управляемая авиационная ракета.



Напомним, в ночь на 3 ноября Россия ударила по Харькову десятью дронами типа Shahed.