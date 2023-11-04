В пятницу информация о раненых и погибших жителях Донецкой области не поступала — ОГА

За 3 ноября информация о пострадавших в Донецкой области не поступала, сообщают в областной военной администрации. Однако удалось установить данные двух человек, которые были ранены ранее: в Сухих Ялах и Романовке.



Также в сети появилось видео от очевидцев с последствиями обстрела Сухих Ялов в Покровском районе.

Общее количество жертв в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.

За 2 ноября, российские оккупационные войска ранили трех жителей Донбасса: двух в Авдеевке и одного в Ласточкино.



