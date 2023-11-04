У п'ятницю інформація про поранених та загиблих жителів Донецької області не надходила — ОДА

За 3 листопада інформація про постраждалих на Донеччині не надходила, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Однак вдалося встановити дані двох людей, які були поранені раніше: у Сухих Ялах та Романівці.



Також у мережі з'явилося відео від очевидців із наслідками обстрілу Сухих Ялів у Покровському районі.

Загальна кількість жертв на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

За 2 листопада, російські окупаційні війська поранили трьох мешканців Донбасу: двох в Авдіївці та одного в Ластівчиному.



