«Белые Ангелы» спасли жизнь тяжелораненому жителю Донецкой области

Отряд полиции «Белые Ангелы» спас тяжелораненного жителя Елизаветовки в Донецкой области. В пресс-службе Национальной полиции показали видео эвакуации мужчины. «Хирурги сказали, что еще бы полчаса-час — и все. Итак, этот день прожит не зря», — отметил начальник полиции Курахово Артем Щусь, который вместе с Василием Пипой спасал мужчину.



29-летний житель Елизаветовки был на улице возле своего дома, когда рядом взорвались российские артиллерийские снаряды. Он получил сразу несколько серьезных травм и находился в критическом состоянии.



Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военнослужащие, но он нуждался в немедленной медицинской эвакуации. Его мать позвонила «Белым Ангелам».



По дороге правоохранители разговаривали с парнем, чтобы держать его в сознании, пока не доберутся до операционной.



Пострадавшего передали на руки медикам. Операция длилась 4 часа. У мужчины было поражение внутренних органов.



Врачи буквально вернули человека к жизни — благодаря экстренной эвакуации, которую провели полицейские.

Напомним, спецподразделение полиции Донецкой области «Белый Ангел» эвакуировало уже 571 ребенка. Речь о вывозе из населенных пунктов, которые находятся на линии фронта и постоянно подвергаются обстрелам. Это Лиманская, Бахмутская, Торецкая, Авдеевская громады.



Полицейские отряда «Белые Ангелы» продолжают доставлять гуманитарную помощь местным жителем Донбасса даже несмотря на то, что российские оккупанты целенаправленно бьют по их авто.