«Білі Янголи» врятували життя тяжко пораненому мешканцю Донецької області

Загін поліції «Білі Янголи» врятував тяжко пораненого жителя Єлизаветівки на Донеччині. У пресслужбі Національної поліції показали відео евакуації чоловіка.



«Хірурги сказали, що ще півгодини-година — і все. Отже, цей день проживе недаремно», — зазначив начальник поліції Курахове Артем Щусь, який разом із Василем Піпою рятував чоловіка.



29-річний житель Єлизаветівки був на вулиці біля свого будинку, коли поряд вибухнули російські артилерійські снаряди. Він отримав одразу кілька серйозних травм та перебував у критичному стані.



Першу медичну допомогу постраждалому надали військовослужбовці, але він потребував негайної медичної евакуації. Його мати зателефонувала «Білим Янголам».



Дорогою правоохоронці розмовляли з хлопцем, щоб тримати його у свідомості, поки не дістануться операційної.



Потерпілого передали на руки медикам. Операція тривала 4 години. У чоловіка була поразка внутрішніх органів.



Лікарі буквально повернули людину до життя завдяки екстреній евакуації, яку провели поліцейські.

Нагадаємо, спецпідрозділ поліції Донецької області «Білі Янголи» евакуювало вже 571 дитину. Йдеться про вивезення з населених пунктів, які знаходяться на лінії фронту і постійно зазнають обстрілів. Це Лиманська, Бахмутська, Торецька, Авдіївська громади.



Поліцейські загони «Білі Янголи» продовжують доставляти гуманітарну допомогу місцевим жителям Донбасу, навіть попри те, що російські окупанти цілеспрямовано б'ють по їхньому авто.