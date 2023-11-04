Переговоров с РФ не будет, западные лидеры не давят на Украину — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о давлении на него со стороны партнеров с целью перейти к переговорам с Россией.



«Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, США», — сказал он 4 ноября в Киеве на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Он отметил, что Россия не получит желаемые территории.



«Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — заявил Зеленский.



Президент считает, что на поле боя сейчас не патовая ситуация для Украины. Он напомнил, что в прошлом году, когда освобождали Харьковскую область, многие называли ситуацию патовой, однако «несколько военных хитростей» помогли Украине достичь успехов.



«Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы же для себя сделали выводы… Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия», — добавил Зеленский.